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ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ

ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

health-life Oct 12 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Generated
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ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು?

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ, ಅದು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅಲರ್ಜಿ

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಂದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.

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ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸೈನಸ್ (Sinus) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಇದು ಕಫವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶವು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅಸ್ತಮಾ

ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

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