ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬಾಯಿಯ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಹುಳುಕಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ (ಕುಳಿ) ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ವಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚೀಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶಗಳು ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ವಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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