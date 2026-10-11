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ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು 6 ಆಹಾರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Oct 11 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:freepik
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ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬಾಯಿಯ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಹುಳುಕಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

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ಸೇಬು

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ (ಕುಳಿ) ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ವಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಚೀಸ್

ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚೀಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

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ನಟ್ಸ್

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಸೊಪ್ಪುಗಳು

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶಗಳು ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ವಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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