ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಐದು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕಣ್ಣಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (Rose Water) ಅದ್ದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಚಮಚ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
