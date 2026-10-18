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ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ 6 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Oct 18 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:pinterest
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ಪ್ಯೂಮಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳಸಿ

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಪ್ಯೂಮಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

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ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗಿ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಶಿಯಾ ಬಟರ್

ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ

ಪಾದಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ಚರ್ಮ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

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ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಜಲ

ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಜಲವನ್ನು (ರೋಸ್ ವಾಟರ್) ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಪಾದಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

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