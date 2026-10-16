Kannada

ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಯುವ 7 ಆಹಾರಗಳು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನೀಮಿಯಾ) ತಡೆಯಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Oct 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
Kannada

ದಾಳಿಂಬೆ

ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
Kannada

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ (ಐರನ್) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ (RBC) ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pixabay
Kannada

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರಿನಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನೂ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೆಲ್ಲ

ಊಟದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಅಮೃತದಂತಹ ಮೊಸರು ಈ ಜನರಿಗೆ ವಿಷವಾಗುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Nutmeg Benefits: ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ಇವು!

Strong Teeth: ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕೆ? ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ!

Black Pepper Benefits: ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ 7 ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು