6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ?

ವಿಪರೀತ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

health-life Feb 04 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Getty
ತಡ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ?

ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Image credits: Getty
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ ಇರ್ತೀರಾ?

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Image credits: Social Media
ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗ್ತೀರಾ?

ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್(ಆಮ್ಲದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Image credits: Getty
ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರ?

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಾ?

ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಿಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ

Image credits: AI
ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ?

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Image credits: fb
ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀರಾ?

ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ

Image credits: Vecteezy

