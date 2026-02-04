ವಿಪರೀತ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್(ಆಮ್ಲದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಿಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
