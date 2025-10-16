Kannada

ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ಈ 6 ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿ

food Oct 16 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:instagram
ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಪುದೀನಾ, ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ

Image credits: social media
ಲಘು ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ

ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: Getty
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸೋಂಪು ಸೇವಿಸಿ

ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸೋಂಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಊತವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pexels
ವಜ್ರಾಸನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ವಜ್ರಾಸನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ 

Image credits: Social media
ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ಕೆಲವರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಪಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

Image credits: Social Media

