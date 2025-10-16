ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ಈ 6 ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಪುದೀನಾ, ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸೋಂಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಊತವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಜ್ರಾಸನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕೆಲವರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಪಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
