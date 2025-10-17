ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹಲವರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಂಡು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಲ್ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಖುಷ್ಮಾ ಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು 2018 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಲ್ಯುಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
