ನೀವು ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಓಟ್ಸ್ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಖನಿಜ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಸಲ್ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.
ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಬಾದಾಮಿ ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಪನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
