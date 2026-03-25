ಮನೇಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರೆಡ್ - 2 ಸ್ಲೈಸ್, ತುಪ್ಪ - 1 ಚಮಚ, ಸಕ್ಕರೆ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಹಾಲು - 1 ಕಪ್, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ, ಖರ್ಜೂರ - 2, ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
ಮೊದಲು ಬ್ರೆಡ್ನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿ.
ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಐದು ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ, ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ.
