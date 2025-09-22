Kannada

ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

food Sep 21 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿ

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು

ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಧಿಕ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೇರಳೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆರ್ರಿಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪೇರ್ ಹಣ್ಣು

ಪೇರ್ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಸೇಬು

ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇಬು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು

ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ದಾಳಿಂಬೆ

ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.

Image credits: Meta AI

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಹೀಗಿರಲಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ!

ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ!

ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?