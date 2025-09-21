ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು:
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿన్ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್ನಂತಹ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ആവശ്യವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ లభಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಒಮೆگا 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಅಣಬೆ ಅಥವಾ ಮಶ್ರൂം ವಿಟಮಿൻ ಡಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವು ವಿಟಮಿൻ ಡಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯಕಾന്തി ಬೀಜಗಳಿಂದಲೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
ಬಾದാಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಟಮನ್ ಡಿ లభಿಸುತ್ತದೆ.
