ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ; ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು:

food Sep 21 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿన్ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

Image credits: Our own
ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್‌ನಂತಹ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ആവശ്യವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ లభಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್

ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಒಮೆگا 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

Image credits: Getty
ಅಣಬೆ

ಅಣಬೆ ಅಥವಾ ಮಶ್ರൂം ವಿಟಮಿൻ ಡಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ

ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವು ವಿಟಮಿൻ ಡಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ

ಸೂರ್ಯಕಾന്തി ಬೀಜಗಳಿಂದಲೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಬಾದാಮ ಹಾಲು

ಬಾದാಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಟಮನ್ ಡಿ లభಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

