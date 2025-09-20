Kannada

ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳು

food Sep 20 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಎಲೆಕೋಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸೂಪ್

ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

Image credits: social media
Kannada

ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳು

ಓಟ್ಸ್, ಗೋಧಿ, ಕ್ವಿನೋವಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು

ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Image credits: our own
Kannada

ಮಲಗುವ ವಿಧಾನ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು.

Image credits: Getty

ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ!

ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಬೇಕಂತೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಏಕೆ?