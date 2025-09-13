ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 4,40,500. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಲುಗಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಮೀನಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವೇ ಬೆಲುಗಾ ಕ್ಯಾವಿಯರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರದ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 4,40,500.
ಇದು ಕೇವಲ ಮೀನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ಅಣಬೆಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 88,100
ಈ ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಸಿವೆಟ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್ ಕಾಫಿಯ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 61,670
