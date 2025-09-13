Kannada

ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ

Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಕೇಸರಿ

ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 4,40,500. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
ಬೆಲುಗಾ ಕ್ಯಾವಿಯರ್

ಬೆಲುಗಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಮೀನಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವೇ ಬೆಲುಗಾ ಕ್ಯಾವಿಯರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರದ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 4,40,500.

Image credits: Pixabay/WikiImages
ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ

ಇದು ಕೇವಲ ಮೀನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಮಾಟ್ಸುಟೇಕ್ ಅಣಬೆಗಳು

ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ಅಣಬೆಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 88,100

Image credits: pexels
ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್ ಕಾಫಿ

ಈ ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಸಿವೆಟ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್ ಕಾಫಿಯ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 61,670

Image credits: Pinterest

