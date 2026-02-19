Kannada

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮಖ ಸ್ಥಳಗಳು

ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್

ಗೋಟ್ ಪಫ್ಸ್, ಹಲೀಮ್, ಬಿರಿಯಾನಿ , ಬೀಫ್ ಸೀಖ್ ರೋಲ್, ಬೇಜಾ ಫಪ್ಸ್

ಶಿವಾಜಿ ನಗರ

ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಮೀಟ್ ಕಬಾಬ್, ಖೀಮಾ ಸಮೋಸಾ, ಮಟನ್ ಕೊರ್ಮಾ, ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್

ಕೋರಮಂಗಲ

ಶ್ರಿಂಫ್ ಡಿಶ್, ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶ್, ಚೀಚ್ ರೋಲ್ಸ್, ಪಥರ್ ಕಾ ಘೋಷ್, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಏಡಿ ಖಾದ್ಯಗಳು

ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ

ಪಥರ್ ಕಾ ಘೋಷ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಬಾಬ್, ಹೈದರಾಬಾದಿ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ಸ್

ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಖೀಮಾ ಸಮೋಸ, ಹರೀರಾ, ಹಲೀಮ್, ಬೀಫ್ ಕಬಾಬ್, ಖುಬಾನಿ ಕಾ ಮೀಠಾ

ರೆಹಮತ್‌ ನಗರ

ಫ್ರೆಶ್ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಂಸದ ಖಾದ್ಯಗಳು

