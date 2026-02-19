ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮಖ ಸ್ಥಳಗಳು

ಗೋಟ್ ಪಫ್ಸ್, ಹಲೀಮ್, ಬಿರಿಯಾನಿ , ಬೀಫ್ ಸೀಖ್ ರೋಲ್, ಬೇಜಾ ಫಪ್ಸ್
ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಮೀಟ್ ಕಬಾಬ್, ಖೀಮಾ ಸಮೋಸಾ, ಮಟನ್ ಕೊರ್ಮಾ, ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್
ಶ್ರಿಂಫ್ ಡಿಶ್, ಕಿಂಗ್ಫಿಶ್, ಚೀಚ್ ರೋಲ್ಸ್, ಪಥರ್ ಕಾ ಘೋಷ್, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಏಡಿ ಖಾದ್ಯಗಳು
ಪಥರ್ ಕಾ ಘೋಷ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಬಾಬ್, ಹೈದರಾಬಾದಿ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ಸ್
ಖೀಮಾ ಸಮೋಸ, ಹರೀರಾ, ಹಲೀಮ್, ಬೀಫ್ ಕಬಾಬ್, ಖುಬಾನಿ ಕಾ ಮೀಠಾ
ಫ್ರೆಶ್ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಂಸದ ಖಾದ್ಯಗಳು
ಪನೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡೀತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ 6 ಆಹಾರಗಳಿವು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಹಸಿರು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?