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ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ!

ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

food Oct 17 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ತು ಎನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು.

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ದ್ರಾಕ್ಷಿ

ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ (ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್) ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಸೀಬೆಕಾಯಿ

ಸೀಬೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ) ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

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ಕಿತ್ತಳೆ

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ತಿಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

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ಮಾವಿನಹಣ್ಣು

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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