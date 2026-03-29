ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಯುಕ್ತ 7 ಆಹಾರಗಳಿವು!

ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಯುಕ್ತ 7 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

food Mar 29 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:our own
ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು

ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 268 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರು

ಒಂದು ಕಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 296 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆನೆಯಂತಹ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ (ಮೂಳೆ ಸವೆತ) ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಲ್ಮನ್, ಟ್ಯೂನ ಮೀನು

ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನದಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ.

ಮೊಟ್ಟೆ

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

