ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Author: Pavna Das Image Credits:Pinterest
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು.

Image credits: Pinterest
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ

ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತರೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Image credits: X
ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರ

ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದೇಗುಲದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ದೇಗುಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಇನ್ನೂ ದೇಗುಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಚರಣ ಪಾದುಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಾನೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು.

Image credits: Our own
ದೇವರ ಕೃಪೆ

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ

ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಅನಾಯಾಸೇನ್ ಮರಣಂ ವಿನದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಮ್ । ದೇಹಾನ್ತೇ ತವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮ್ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ.

Image credits: socail media
ಅರ್ಥ ಏನು?

ಇದರರ್ಥ ನೋವು ಇಲ್ಲದ ಸಾವು, ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. .

Image credits: pexels

