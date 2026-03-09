ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಏನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್.
ಯುಗಾದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಂತಹ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೇವಲ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಟೆಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸುಂದರ ರೂಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ 1000 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Blouse Designs: ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೂಪರ್! ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್! ಕುಳ್ಳಗಿನವರು ಎತ್ತರ ಕಾಣಲು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ!
ಮಹಿಳಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ
ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನೀಡಿ 6 ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಿವಿಯೋಲೆ