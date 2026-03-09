T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇವಿಶಾ ಅವರಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಶಾ ಅವರಂತೆ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಮೊನೊಟೋನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಮಿಡಿ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
