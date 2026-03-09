Kannada

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಲು 8 ಡ್ರೆಸ್ ಐಡಿಯಾ

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.

fashion Mar 09 2026
Author: Gowthami K Image Credits:Chat GPT
ಯಾರು ಈ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ?

ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಜುಲೈ 7, 2016 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ದೇವಿಶಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Image credits: Instagram@devishashetty_
ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದೇವಿಶಾ ಡ್ರೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ, ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತೆ ಫ್ಲೇರ್ ಪ್ಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ.
Image credits: Instagram@devishashetty_
ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇವಿಶಾ ಅವರಂತೆ  ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram@devishashetty_
ಶರಾರಾ ಕುರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶರಾರಾ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೊನೊಟೋನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram@devishashetty_
ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಲುಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್

ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಶಾ ಅವರಂತೆ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಮೊನೊಟೋನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಬಹುದು.  

Image credits: Instagram@devishashetty_
ಪ್ರೀ-ಡ್ರೇಪ್ಡ್ ಸೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ನಿಮಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಬರದಿದ್ದರೆ, ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀ-ಡ್ರೇಪ್ಡ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram@devishashetty_
ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದೇವಿಶಾ

ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ  ಮಿಡಿ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram@devishashetty_

