ಯರದ್ದಾದರೂ ಮದ್ವೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡಾ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೀಪ್ ನೆಕ್ಲೈನ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸೀರೆಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಮೇಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಕಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು.
ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಪರ್ಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಭಾರೀ ಸಿಲ್ವರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್-ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್-ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್! ಕುಳ್ಳಗಿನವರು ಎತ್ತರ ಕಾಣಲು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ!
ಮಹಿಳಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ
ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನೀಡಿ 6 ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಿವಿಯೋಲೆ
ಕೈ ತುಂಬಾ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ: ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳ 5 ಡಿಸೈನ್