ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್, ಸ್ಟೈಲ್! 500 ರೂ. ಒಳಗಿನ 7 ಫ್ಲೋವಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳಿವು!

fashion May 08 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಚಿಕನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆರಾಮದಾಯಕ, ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಚಿಕನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬೇಕು.

Image credits: Pinterest
ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಕ್ರೋಶಿಯಾ ಸ್ಕರ್ಟ್

ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ರೋಶಿಯಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳಿಂದ ಕ್ರೋಶಿಯಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Image credits: Pinterest
ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆಂಥ್ ಸ್ಕರ್ಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೇರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸುಲಭ.
Image credits: Pinterest
ವ್ರ್ಯಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್

ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಹೈ ನೆಕ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
Image credits: AI
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡಬಲ್ಲವು. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: AI
ಬಾಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆರಾಮದಾಯಕ, ಕಣ್ಣಿಗೂ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಾಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್, ಕುರ್ತಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: AI
ವೈಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರಿಲ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅನ್ನು 400-500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಟಾಪ್, ಕುರ್ತಿ ಅಥವಾ ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ.
Image credits: Pinterest

