ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಡಿಸೈನರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜರ್ಕನ್ ಹರಳುಗಳಿದ್ದು, ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಂದನ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೋತಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಕಿ ಎರಡರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಜುಮ್ಕಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ರಾಜಮನೆತನದ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೋಟಿಫ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಫ್ಸ್ ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್+ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 7 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ಬಳಿ ಇವೆ 6 ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್: ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ 2 ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಗಜ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!