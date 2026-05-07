ಪ್ರತಿ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುವ 7 ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು: ಬೆಲೆ ₹200 ರಿಂದ ಶುರು!

ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಡಿಸೈನರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.

fashion May 07 2026
Author: Govindaraj S
ಗೋಲ್ಡ್ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜರ್ಕನ್ ಹರಳುಗಳಿದ್ದು, ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕುಂದನ್ ಸ್ಟಡ್

ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಂದನ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಪರ್ಲ್ ಇಯರ್ ಕಫ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಪರ್ಲ್ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ₹150-200ಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟೋನ್ ಮೋತಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೋತಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ

ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಕಿ ಎರಡರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಿ

ಈ ಜುಮ್ಕಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಟಾಪ್ಸ್

ರಾಜಮನೆತನದ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೋಟಿಫ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಫ್ಸ್ ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

