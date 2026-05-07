ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಗುರಗಳು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1-1.5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಯನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದು ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೆಣೆದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವೈರ್ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಗಳಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ 1.5-2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಉದ್ದನೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀಡಿ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಜನ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
