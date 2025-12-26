Kannada

ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸ್ಟಾರ್! ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್

ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸ್ಟಾರ್! ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನ ಗೆಲ್ಲಿ

fashion Dec 26 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:INSTAGRAM
Kannada

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡ್ ಹೈ ಬನ್

ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಯವಾಗಿ ಎಳೆದು ಮಿಡ್ ಹೈ ಬನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
Kannada

ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಹೈ ಬನ್

ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಹೈ ಬನ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
Kannada

ಸರಳವಾದ ಬನ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಬನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

Image credits: instagram / Janhvi Kapoor
Kannada

ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲೋವರ್ ಬನ್

ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸುಂದರವಾದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್‌ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ. 

Image credits: Asianet News
Kannada

ಮೆಸ್ಸಿ ಲೂಸ್ ಬನ್

ನೀವು ಮೆಸ್ಸಿ ಲೂಸ್ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲೂಸ್ ಬನ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಕೂದಲನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬನ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಬನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: kritisanon@instagram

ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನ ಧರಿಸಿ ಸೊಸೆಯ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಿ 6 ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌, ಪ್ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!

Baby Gold Pendant: ಜಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಪ್ರತಿ ಸೀರೆಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌