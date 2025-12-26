ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸ್ಟಾರ್! ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನ ಗೆಲ್ಲಿ
ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಯವಾಗಿ ಎಳೆದು ಮಿಡ್ ಹೈ ಬನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಹೈ ಬನ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಬನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸುಂದರವಾದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ.
ನೀವು ಮೆಸ್ಸಿ ಲೂಸ್ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲೂಸ್ ಬನ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬನ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಬನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನ ಧರಿಸಿ ಸೊಸೆಯ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಿ 6 ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಪ್ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!
Baby Gold Pendant: ಜಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್
ಪ್ರತಿ ಸೀರೆಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್