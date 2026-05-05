ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್- ಸಿಲ್ವರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಹಬ್ಬ/ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು, ಸಿಲ್ವರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿಸಿ. ಯುವತಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 12-12 ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಜೆಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
