Kannada

ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು!

ಸದ್ಯದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ 7 ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಣ್ಯದ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
fashion Jun 09 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
Kannada

1. ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 

Image credits: pinterest
Kannada

2. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 

Image credits: pinterest
Kannada

3. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್‌ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

4. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

5. ಕಾಲರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಕಾಲರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು Gen Z ಯುವತಿಯರು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್‌ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
Kannada

6. ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ Gen Z ಹುಡುಗಿಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: pinterest
Kannada

7. ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest

ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್! ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸೀರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್‌ ಇರಲಿ, ಈ ಕಾಸಿನ ಸರ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ.. ರಿಚ್‌ ಲುಕ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ!

ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಈ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಕೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 5 ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್, ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಡಿಸೈನ್