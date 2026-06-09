ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು Gen Z ಯುವತಿಯರು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಲುಕ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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