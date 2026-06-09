ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೇಲ್ ಪೇಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನೇಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪೋಲ್ಕಾ ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ವಿಂಟೇಜ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ಕಾ ಡಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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