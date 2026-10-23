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ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್.. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ!

fashion Oct 23 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
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ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

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ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
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ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ ಹಾಗೂ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೂ ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಹೈ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೈ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram/regenacassandrra
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ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಹೈ ನೆಕ್ ಹಾಗೂ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸೀರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: social media
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ಜಿಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಜಿಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಎಲ್ಬೋ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಪ್ಪರ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
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ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಇರುವ ಈ ಟಮ್ಮಿ ಹಿಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಸಾದಾ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

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