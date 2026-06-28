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ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಹೊಸ ಅಂದ, 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಡೋರಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Jun 28 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಡೋರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. 

Image credits: filmygyan Instagram
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ವಿ-ನೆಕ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ, ಲಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ವಿ-ನೆಕ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ 'ವಿ' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೋರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

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ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಡೌನ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ಇಟ್ಟು, ಬ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೋರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬದಲು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅತೀ ಸರಳ ಸೀರೆಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
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ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಸಣ್ಣ ಎದೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: social media
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ಡಬಲ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಡಬಲ್ ಡೋರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: instagram
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ಹಾಫ್ ಕವರ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ.

Image credits: Pinterest

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