ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿವೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ, ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಅದರ ತೋಳುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಸೀರೆ ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನಿಂದಲೇ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
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