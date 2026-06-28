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ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Jun 28 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat GPT
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ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು

ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

Image credits: Gemini AI
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ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ...

ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
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ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು

ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿವೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ, ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

Image credits: Pinterest
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ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ಅದರ ತೋಳುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್‌ನಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಸೀರೆ ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 

Image credits: Gemini AI

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