ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳು, ಮುತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಾರ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಡಗಿನ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕಾಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನಿಂದ ಈ ಚೋಕರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
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