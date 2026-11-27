ಬ್ಲೌಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಬಟನ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್. ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೀರ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲೇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಆರ್ಗನ್ಜಾ ಅಥವಾ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಂದನ್, ಪಚ್ಚೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವರ್ಕ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ತಂದಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಸರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಟೌಟ್, ತೋಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಡೋರಿ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಕಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದುಂಡಗಿನ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮಣಿಗಳ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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