ಮದುವೆ, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಣ್ಣ ಬಾರ್ಡರ್, ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಲೈಟ್ ವೇಯ್ಟ್ ಸೀರೆಗಳು ಉಟ್ಟಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಟ್ ವೇಯ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಸುಂದರವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರುವ ಈ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಪೂಜೆ, ವ್ರತಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೈಥಾನಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೂಟೀಸ್ ಇರುವ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಮದುವೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಉಡಲು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
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