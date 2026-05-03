ಸುಡಬಾರದು, ಹಾಳಾಗಬಾರದು! ಆ ರೀತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮನೇಲಿ ಐರನ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

fashion May 03 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ

ಮೊದಲು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ( ಐರನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ) 'Silk' ಮೋಡ್‌ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. 

ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊಳಪು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್ ಬಳಸಿ

ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಐರನ್‌ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೇರ ಶಾಖ ಸಿಗದೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಜರಿ, ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ

ಸೀರೆಯ ಜರಿ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜರಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀರೆ ಐರನ್‌ ಮಾಡುವ ನೆಟ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

