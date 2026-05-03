ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಹರಡಲೇಬಾರದು! ಹಾಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ?

fashion May 03 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕಾಟನ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಡಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕ್ಯಾಲಮೈನ್‌ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಬಿ ಕ್ರೀಮ್‌ನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಚ್ಚಿ. ಆಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೋಗುವುದು.

ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲೆ ಬೇಡ

ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಜಲ್‌ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್‌ ಹಚ್ಚಬಾರು

ಐಲೈನರ್‌ ಬಳಸಿ

ಕಾಜಲ್‌ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಐಲೈನರ್‌ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು

ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ

ಆ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಪೌಡರ್‌ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಮ್ಯಾಟ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ

ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಐಶ್ಯಾಡೋವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಕಾಜಲ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಟ್‌ ಆಗುವುದು.

ಐ ಪ್ರೈಮರ್‌ ಬಳಸಿ

ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಜಲ್ ಉಳಿಯುವುದು.

ಕಾಟನ್‌ ಬಡ್ಸ್‌ ಬಳಸಿ

ಕಾಜಲ್ ಹರಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒರೆಸದೆ, ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

