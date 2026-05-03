ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕ್ಯಾಲಮೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಬಿ ಕ್ರೀಮ್ನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಚ್ಚಿ. ಆಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೋಗುವುದು.
ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಬಾರು
ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು
ಆ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಐಶ್ಯಾಡೋವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕಾಜಲ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಟ್ ಆಗುವುದು.
ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಜಲ್ ಉಳಿಯುವುದು.
ಕಾಜಲ್ ಹರಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒರೆಸದೆ, ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
