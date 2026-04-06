ಆನೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮುಖದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹರಳಿನ ಬದಲು ನಿಜವಾದ ವಜ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಬಹುದು.
ಮೀನಿನ ಶೈಲಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಆಟದಂತಹ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕುದುರೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವತಿಯರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
