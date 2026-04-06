0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್! ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Apr 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chatgpt
ಆನೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮುಖದ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಆನೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮುಖದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: tanishq
ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹರಳಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹರಳಿನ ಬದಲು ನಿಜವಾದ ವಜ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಬಹುದು.

Image credits: tanishq
ಮೀನಿನ ಶೈಲಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಮೀನಿನ ಶೈಲಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಆಟದಂತಹ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: tanishq
ಕುದುರೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕುದುರೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವತಿಯರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest

