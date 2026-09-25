ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಎನಾಮೆಲ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಡವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜುಮುಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು, ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಹಾರ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
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