ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಟ್-ಔಟ್ ನೀಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಟ್ (ಗಂಟು) ಹಾಕುವ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಇದು ಸಖತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೌಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ, ಅದರ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ V ಆಕಾರದ ನೆಕ್ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆರಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಹನಿಯಾಕಾರದ ಕಟ್-ಔಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಇದು.
ಚೌಕಾಕಾರದ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಗ್ಗಂ ವರ್ಕ್ (Maggam work) ಮಾಡಿಸುವುದು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಉಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಬದಲಾಗಿ, ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ಇದು ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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