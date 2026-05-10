ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಖತ್ ಸ್ವಾಗ್: ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸಿ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ!

fashion May 10 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಾಲುಂಗುರದ ಕಾಲ ಹಳೆಯದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. 

Image credits: pinterest
ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದ ಕಪ್ಪು ಕಾಲುಂಗುರ

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನಿಸ್ಟಾ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದ ಈ ಕಪ್ಪು ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇನಾಮೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಣಿಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: pinterest
ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಚಕ್ರ ಡಿಸೈನ್​ನ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ರಜವಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

3-4 ಪೀಸ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಸೆಟ್​ಗಳ ಬದಲು, ಈ ರಜವಾಡಿ ಸ್ಟಡ್ ವೀಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಒಂದು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ. 

Image credits: pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕಾಲುಂಗುರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹರಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. 

Image credits: pinterest
ವೀಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ವೀಲ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ, ಕೆತ್ತನೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ಸನ್​ಬರ್ಸ್ಟ್ ವೀಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಕೆತ್ತನೆಯ ದಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

