Kannada

ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಬದಲು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ: ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
fashion Apr 28 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat GPT
Kannada

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಚಂಕಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಂಕಿ ಕಡಗಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಡಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

Image credits: Pinterest
Kannada

ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು

ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಡಗವೂ ಇದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದುಂಡಗಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ವುಡನ್ ಟಚ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು

ನೀವು ವುಡನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮರದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ರಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಂಕಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳೆಗಳು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram

