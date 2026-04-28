ಮನೆಯಂಗಳದ ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲು ಅಲಂಕರಿಸಿ: 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ!

fashion Apr 28 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt
ಲೋ ಬನ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ರ‍್ಯಾಪ್

ಮೊದಲು ಲೋ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮಧುಮಾಲತಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ. ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಟಚ್‌ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಮಧುಮಾಲತಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಗೆ ಮಧುಮಾಲತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮುಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಹಾಫ್-ಅಪ್ ಹಾಫ್-ಡೌನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಂದೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಬಿಟ್ಟ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್

ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸೈಡ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಟಚ್

ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಚಿ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಗನ ಬರ್ತ್‌ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್

HD Gold Earrings: ಕೇವಲ 4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ 6 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 7 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೈಡಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ಸ್; ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್, 5 ಬಗೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮರಾಠಿ ಲಾಂಗ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್