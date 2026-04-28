ಮೊದಲು ಲೋ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮಧುಮಾಲತಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಟಚ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಗೆ ಮಧುಮಾಲತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮುಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಂದೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಬಿಟ್ಟ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೇರ್ಬ್ಯಾಂಡ್ನಂತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಲುಕ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಚಿ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
