ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಫನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಲುಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದ ಪುಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಿನಿ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದಳಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
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