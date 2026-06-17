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ಎಲ್ಲಾ ಲುಕ್‌ಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್, 7 ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಉಡುಗೆಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.  

fashion Jun 17 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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1. ದೊಡ್ಡ ಹರಳಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳಿರುವ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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2. ಯೂನಿಕ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಹಿಳೆಯರು ಯೂನಿಕ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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3. ಮುತ್ತಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮುತ್ತಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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4. ಲಟ್ಕನ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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5. ಜಾಲರ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಜಾಲರ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು-ಕುಂದನ್‌ಗಳ ಜಾಲರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.  

Image credits: pinterest
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6. ಡಿಸೈನರ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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7. ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Image credits: pinterest

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