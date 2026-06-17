ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಉಡುಗೆಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳಿರುವ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಯೂನಿಕ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಲಟ್ಕನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಲರ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು-ಕುಂದನ್ಗಳ ಜಾಲರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿನ ನವಿಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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