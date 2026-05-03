Kannada

Silver Earrings: ಹಗುರ & ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್, 925 ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ, ಡೈಮಂಡ್‌ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ 925 ಬೆಳ್ಳಿ ಓಲೆಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion May 03 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:instagram
Kannada

2 ಗ್ರಾಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್

ಮೊದಲ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಜೆಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 2 ಗ್ರಾಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಡೇಸಿ ಪರ್ಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್

ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಡೇಸಿ ಸ್ಟಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಚಂಕಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಝಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ  ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಹಾರ್ಟ್‌ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

1.5 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಹಾರ್ಟ್‌ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೇಳೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ 'ಡಿವಾ' ಫೀಲ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: instagram
Kannada

ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಪ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಲೆಗಳ ಬದಲು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿ ರಿಪ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

925 ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡ್

ಚಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಆದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಓಲೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 1500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಝಿರ್ಕಾನ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೀಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್‌ನಂತಹ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 1.5 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image credits: instagram

925 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಿಠು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ; ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಪಕ್ಕಾ!

ಅಣ್ಣನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ: ಅತ್ತಿಗೆಯೂ ದಂಗಾಗುವಂತೆ ಮಿಂಚಿ

ಓಪನ್ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆಯ 6 ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು; ನೋಡಿದವರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಲೆಯ ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್