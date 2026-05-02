ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ನ 'ಮಿಠು ಪಾಯಲ್' ಅಂದರೆ ಗಿಳಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. 925 ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅತ್ತೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಠು ಪಾಯಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೊಗಡಿನ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಹೆವಿ ಝಾಂಝರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಳಿ ಆಕೃತಿಗಳಿರುವ ಈ ಝಾಂಝರ್ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ಮುಖವಿರುವ ಈ ಕಾಲುಕಡಗ ಸಖತ್ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಕಡಗವನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಚೈನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಿಳಿಯ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರಳವಾದ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2000 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
