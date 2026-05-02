ಓಪನ್ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆಯ 6 ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು; ನೋಡಿದವರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸೀರೆ ಉಡೋದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಪಲ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ರೆ ಅದರ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿ 6 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು ಐಡಿಯಾಗಳು.
fashion May 02 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಬೀಡೆಡ್ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು

ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಉಡುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಪರ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು

ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಲುಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಲಟಕನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೀರೆ ಉಡಬಹುದು.

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು

ಟಾಸೆಲ್ ಲಟಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಪಲ್ಲು ಇರುವ ಈ ಸೀರೆ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಹೆಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಈ ತರಹದ ಸೀರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಟಾಸೆಲ್ ಲಟಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೆಯ ಪಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸೆಲ್ ವೈಟ್ ಸೀರೆ

ಈ ಸೀರೆಯ ಪಲ್ಲುಗೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್‌ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಅಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಲುಕ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ಯಾಚ್‌ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೀರೆಯ ಪಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
