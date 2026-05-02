ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್, 8 ಕ್ಯೂಟ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 8 ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್.
fashion May 02 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:ಜೆಮಿನಿ ಎಐ
8 ಟ್ರೆಂಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಈ ವೇಳೆ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಿಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ಟ್ರೆಂಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಓಲೆ

ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಓಲೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Image credits: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ
ಡೈಮಂಡ್ ಲಟ್ಕನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆ

ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಲಟ್ಕನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಕ್ಕೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ
ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆ

ಚಿಕ್ಕ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
ಈವಿಲ್ ಐ ಲಟ್ಕನ್ ಮಿನಿ ಹೂಪ್ಸ್

ಮಿನಿ ಹೂಪ್ಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈವಿಲ್ ಐ ಲಟ್ಕನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ
ಲೀಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್

ಈ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 2-3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
Image credits: Pinterest
ಮಿನಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸೋಬರ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಿನಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ
ಕಟೌಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಓಲೆ

ಈ ಕಟೌಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಓಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಹರಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೊಳೆಯುವ ಶೈನ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
Image credits: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ
ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಏನೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ

