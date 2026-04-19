ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ 6 ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸೆಟ್
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸೀಸನ್ ಹೈಲೈಟ್. ತಿಳಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್, ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ co-ord ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಬಟ್ಟೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಲೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ Co-ord ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಸೈಜ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರುವ ಈ co-ord ಸೆಟ್ ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಜ್, ಆಫ್-ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಶೇಡ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ರೆಡಿ-ಟು-ವೇರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೋಮ್ ವೇರ್/ಸಣ್ಣ ಔಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದಿನವಿಡೀ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.
ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ co-ord ಸೆಟ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ Co-ord ಸೆಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
