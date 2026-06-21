ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರಲಿ, ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ನೀವು ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಲಿಸಬಹುದು.
ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾಂಬೋ ಇರುವ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್.
ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿ-ನೆಕ್ಲೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಯೂ ಹೊಲಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಗೋಟಾ-ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇದು ನಿಮಗೆ 300-500 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಹುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಲೋಪ್ಡ್ ಕಟ್, ಬಾಡಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿ-ನೆಕ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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